Noa Skoko, la promessa dell’Hajduk

Suo padre Josip ha giocato nel Wigan e nello Stoke City. Noah Skoko è una mezzala, gioca nell’Hajduk, è stato inserito dal giornale “The Guardian” nella lista dei migliori talenti del 2006. Centrocampista di qualità e sostanza: corsa, chilometri, tiro da fuori area, un modello che si chiama Phil Foden. L’anno scorso, con il club di Spalato, ha sfiorato la conquista della Youth League, la Champions Under 20 organizzata dalla Uefa: ha perso la finale contro l’Az Alkmaar. E’ nato in Inghilterra, a Wythenshawe, in provincia di Manchester. Ha compiuto diciotto anni il 12 gennaio, è alto un metro e 75.