Bento, l’Inter prenota il terzo colpo

LA CLAUSOLA - Bento ha una clausola da sessanta milioni, ma ha ricevuto una promessa dai dirigenti dell’Athletico Paranaense, club di Curitiba: quella di essere liberato davanti a un’offerta da quindici. A distanza di diciannove anni dal colpo Julio Cesar, che l’Inter aveva ingaggiato nel 2005 quando era al Flamengo, girandolo poi inizialmente in prestito al Chievo, la società nerazzurra si prepara a investire su un altro portiere brasiliano, che viene considerato - per caratteristiche e potenzialità - l’erede di Alisson. È alto un metro e 90, è nato a Curitiba il 10 giugno 1999, ha anche il passaporto italiano e può essere tesserato da comunitario. Personalità, sicurezza nelle uscite, domina l’area di rigore ed è bravo con i piedi, caratteristica fondamentale in un calcio che ricorre sempre più spesso alla costruzione dal basso.



FELIPE SCOLARI - Nel 2021 ha vinto la “Copa Sudamericana” superando in finale il Bragantino: 1-0, gol di Nikão. Ma in quel periodo era ancora la riserva di Santos, che ora gioca nel Fortaleza. Ha esordito nel Brasileirão il 28 novembre del 2020 sul campo del Palmeiras. È stato lanciato dal tecnico Paulo Autuori. Ha avuto come allenatore anche Felipe Scolari, che è stato l’ultimo ct del Brasile a vincere un Mondiale nel 2002 in Giappone e Corea.