Connor Barron, lo scozzese nei piani del Cagliari

Claudio Ranieri ha solo un pensiero: regalare al Cagliari una salvezza in rimonta e firmare un altro capolavoro. Ha conquistato 14 punti nelle ultime 10 partite, ha battuto l’ Atalanta , ha pareggiato con l’ Inter e la Juve . Traguardo sempre più vicino, nonostante la delusione di ieri sera a Marassi contro il Genoa . Ranieri conta di avvicinarsi all’obiettivo già domenica, quando - all’ora di pranzo - affronterà il Lecce in casa. È un altro dei grandi ambasciatori di Cagliari e dell’isola. Ha un contratto fino al 2025 e il presidente Giulini è pronto già a prolungarlo.

LE STRATEGIE - Tutto ruota intorno a Sir Claudio, è la colonna di questo progetto. L’anno scorso ha festeggiato la promozione all’ultimo secondo nella finale dei playoff con il Bari. Ora ha creato le basi per la salvezza: squadra low-cost e bilancio in equilibrio. Un Cagliari che ha già iniziato a perlustrare il mercato, seguendo una traccia precisa: scoprire talenti in grado di garantire qualità e patrimonio. Sempre nel rispetto dei conti. Da gennaio osserva Connor Barron, ventuno anni, scozzese, centrocampista dell’Aberdeen, il club in cui si era affermato Lewis Ferguson, diventato uno dei gioielli del Bologna di Thiago Motta. Mediano o mezzala, un metro e 75, pressing, dinamismo, tackle, intensità, un gol e due assist in Scottish Premiership con la squadra allenata da Peter Leven. Indossa la maglia numero 8, è un destro naturale e può arrivare a costo zero: il suo contratto scade il 30 giugno, inutili i tentativi dell’Aberdeen.