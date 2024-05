Caio Alexandre e l’exploit del Bahia

Il Bahia è la grande sorpresa del campionato brasiliano. Tredici punti in sei giornate, primo posto in classifica con l’Athletico Paranaense, che continua a recitare un ruolo da protagonista nonostante la partenza a gennaio del centravanti Vitor Roque, ceduto al Barcellona per trenta milioni. La squadra è allenata da Rogerio Ceni, ex portiere del San Paolo e della Seleçao. E ruota intorno a due giocatori di esperienza come Everton Ribeiro, capitano e trequartista, 35 anni, un periodo d’oro vissuto nel Flamengo, e il centravanti Everaldo (32), che ha già realizzato tre gol.