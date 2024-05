Jordan Teze, nove assist nel Psv dei record

Ha vinto il campionato olandese con il Psv Eindhoven, allenato da Peter Bosz, che in questa stagione ha trasformato l’Eredivisie in un circolo privato: 91 punti e 29 vittorie in 34 giornate, +7 sul Feyenoord, +22 sul Twente, +26 sull’Az Alkmaar e +35 sull’Ajax, arrivato quinto. Jordan Teze è stato il migliore terzino destro del torneo. Nove assist e due gol, un treno sulla fascia. Il ct Ronald Koeman gli ha già aperto le porte della nazionale. Teze potrebbe diventare una delle novità del prossimo Europeo. È abituato a giocare in una difesa a quattro, ma può agire anche da esterno sulla linea dei centrocampisti. Con i suoi strappi fa la differenza.