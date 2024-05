Robert Renan e quel particolare che lo lega a Marquinhos

I suoi allenatori, da Vitor Pereira a Eduardo Coudet , sono sempre rimasti colpiti dalla personalità di questo ragazzo: anticipo, colpo di testa, tecnica raffinata. Robert Renan è un difensore centrale, ha vent’anni, è mancino. E viene considerato un talento destinato ad arrivare presto nella Seleçao . Come il suo idolo Marquinhos , che ora è il capitano del Paris Saint Germain , Robert Renan si è imposto nel settore giovanile del Corinthians . Gioca nell’ Internacional , ma è arrivato a Porto Alegre in prestito dallo Zenit San Pietroburgo , pronto a prenderlo gratis nell’inverno del 2023.

IL PERCORSO - Ha vinto il Sudamericano Under 20. Tutti gli riconoscono grandi potenzialità: comanda il reparto arretrato, imposta l’azione come un regista, ha un lancio lungo. È nato l'11 ottobre 2003 a Brasilia. Ha iniziato la carriera nel vivaio del Gremio Novorizontino, club di San Paolo, prima che venisse notato dai dirigenti del Corinthians. Vitor Pereira l’ha inserito nel mondo del professionismo. E ora l’argentino Coudet, che guida l’Internacional, gli ha affidato le chiavi della difesa. Lo Zenit lo lascerà a Porto Alegre fino al 2024: con il club russo ha un contratto per altri quattro anni.