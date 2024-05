Tiago Santos, l’intoccabile di Paulo Fonseca nel Lille

Nel Lille , a livello manageriale, domina una regola: tutti hanno un prezzo. Dal canadese Jonathan David , che il club francese ha scelto come erede di Osimhen , al difensore centrale Leny Yoro , passaporto francese, già gestito dalla Gestifute , l’agenzia di Jorge Mendes . Il Lille viene considerato da diverso tempo una delle gioiellerie più prestigiose sul mercato europeo. Lo slogan? La qualità si paga. In tanti hanno cominciato la loro scalata partendo proprio dallo stadio Pierre Mauroy : Rafael Leão , Mike Maignan , Sven Botman , Gabriel Magalhães , Nicolas Pépé . Lista lunga, destinata ad arricchirsi in estate: David, che ha segnato 84 gol in 183 partite, è il grande sogno di Ghisolfi , il nuovo direttore sportivo della Roma . Così come il kosovaro Edon Zhegrova , ala destra, ha sempre trovato posto nell’agenda di Giuntoli , nel periodo di Napoli e ora nella Juve .

IL TERZINO - ?Il Lille si prepara a salutare Paulo Fonseca, scelto dal Milan come sostituto di Pioli: la priorità era Julen Lopetegui, che ha trovato però l’opposizione dei tifosi rossoneri e si è già legato nel frattempo al West Ham. Fonseca lascia il Lille dopo un quarto posto: 59 punti in 34 giornate, 52 gol realizzati e 34 subiti. Nel 4-2-3-1, il suo modulo di base, uno dei fedelissimi è stato Tiago Santos, ventuno anni, scuola Sporting Lisbona, terzino destro, un metro e 75. Un gol e due assist in ventinove gare di campionato. Ha il contratto in scadenza nel 2028, costa otto milioni. E’ nato il 23 luglio del 2002 a Lisbona. Ha cominciato nello Sporting a sette anni. Ha giocato anche nell’Oeiras e nella Sacavenense. Nel 2019 è tornato al José Alvalade, la casa dei Leões, che lo hanno ceduto all’Estoril nel 2021 inserendo una clausola. Nel caso in cui Tiago Santos fosse passato al Benfica o al Porto, l’Estoril avrebbe dovuto riconoscere 19,7 milioni allo Sporting. Ha un fratello, si chiama Gonçalo. Da bambino era affascinato dall’atletica: maratona, salto in alto e cento metri. Il Lille lo ha acquistato nella scorsa estate: un affare suggerito da Paulo Fonseca. Tiago Santos è diventato titolare anche nel Portogallo Under 21 di Rui Jorge: da applausi la sua prova contro la Croazia, lo scorso 26 marzo, gara terminata 4-1.