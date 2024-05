Oskarsson, che numeri nel campionato danese

Il suo idolo? Haaland, novanta gol e sei trofei in due stagioni con il Manchester City. Orri Steinn Óskarsson è islandese, ma gioca in Danimarca: centravanti, diciannove anni, un metro e 86, nove gol e sei assist in campionato con il Copenhagen, che l’ha scoperto nel 2020 grazie alla telefonata di un osservatore, quando il golden-boy frequentava il villaggio sportivo del Grótta. Óskarsson è entrato nella lista dell’Atalanta, così come Jordan James, mezzala, otto reti in Championship nel Birmingham, retrocesso in terza serie.