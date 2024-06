Rafa Marin, ecco chi è il difensore nei piani del Napoli

Ha conosciuto il mito di Miguel Indurain solo attraverso i giornali e i video su YouTube: non era ancora nato quando il basco vinceva il Tour de France e il Giro d’Italia. Ma da bambino, Rafa Marin, sognava di diventare un ciclista, come hanno raccontato in un'intervista a “ABC Provincia” i suoi genitori Rafael (chiamato da tutti Faíto) e Mari, che a tre anni gli avevano regalato una bici da cross. Ora è uno dei difensori più quotati della “nueva generación” del calcio spagnolo. Si muove sul centro-destra: anticipo, visione di gioco, attenzione nelle letture. Prende in consegna i centravanti, ma è anche un regista arretrato: un metro e 91, pesa 83 chili, elegante, i suoi allenatori gli riconoscono notevoli margini di crescita.