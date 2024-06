Maatsen e i 47 milioni dell’Aston Villa

Prima le dimissioni di Edin Terzic , poi l’arrivo in panchina di Nuri Sahin : il tempo speso per risolvere la questione legata all’allenatore è costato al Borussia Dortmund la rinuncia a Ian Maatsen , ventidue anni, terzino sinistro, uno dei protagonisti di una stagione in cui il club tedesco ha sfiorato la conquista della Champions . Mentre veniva scelto Sahin, infatti, l’ Aston Villa ha effettuato il sorpasso trovando l’accordo con il Chelsea , proprietario del cartellino.

IL RETROSCENA - Un’operazione che ha avuto la regia di Unai Emery, l’uomo che ha riportato i Villans in Champions dove quarantuno anni. Il Borussia sperava di riscattare Maatsen, considerato una delle priorità di questo mercato. Ma il club di Birmingham si è mosso in anticipo, mettendo sul tavolo quarantuno milioni di sterline più sei di bonus. Maatsen si trova in Germania, è stato convocato dal ct Ronald Koeman per l’Europeo. Nel suo ruolo viene considerato una delle migliori espressioni a livello di under 23: intensità, buona tecnica, un metro e 78, ventitré partite, tre gol e due assist con il Borussia, che a gennaio lo aveva preso in prestito dal Chelsea. Può giocare nel ruolo di terzino in una difesa a quattro, oppure coprire tutta la fascia nel 3-5-2.