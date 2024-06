Pedro Lima, dallo Sport Recife alla Premier League

Paul Winstanley, direttore sportivo del Chelsea, lo aveva inserito nella lista dei possibili regali per Enzo Maresca, scelto dal finanziere Boehly come erede di Pochettino dopo la promozione in Premier, ottenuta con 97 punti sulla panchina del Leicester. Ma Pedro Lima, diciotto anni tra pochi giorni (il primo luglio), terzino destro, già titolare nello Sport Recife, ha preferito firmare un contratto di cinque anni con il Wolverhampton. Il motivo? La prospettiva di giocarsi subito un posto nella squadra allenata da Gary O’Neil. Mentre l’idea del Chelsea era quella di portarlo a Stamford Bridge, di farlo valutare da Maresca durante il ritiro estivo e di preparargli un percorso di crescita nella squadra B dei Blues, oppure in prestito. Nel Wolverhampton, invece, potrebbe scoprire subito il fascino della Premier.