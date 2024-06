Il Bologna prenota Ioannidis

Il Bologna aspetta una risposta da Zirkzee , che non ha ancora deciso se restare un altro anno nel club di Saputo . Il Milan ha cercato l’olandese, poi ha frenato. Per due motivi: Fonseca , l’erede di Pioli , ha chiesto a Ibrahimovic un centravanti con un altro tipo di caratteristiche, ma il dialogo per Joshua si è bloccato anche a causa delle pretese del manager Kia Joorabchian , che ha fissato in quindici milioni il costo delle commissioni. Oltre ai quaranta che il Milan dovrebbe versare nelle casse del Bologna per esercitare la clausola.

LA CHAMPIONS - Scenario che non condiziona le manovre di Saputo, Sartori e Di Vaio, concentrati su un mercato che dovrà consegnare a Italiano un gruppo competitivo per l’avventura in Champions. Ecco perché si lavora senza soste per definire l’arrivo di Gosens dall’Union Berlino e di Fotis Ioannidis, ventiquattro anni, un metro e 87, 23 gol nell’ultima stagione con il Panathinaikos tra campionato e coppe. Il Bologna ha già raggiunto l’accordo con l’attaccante greco e con il suo agente Predrag Djordjevic. Intesa per cinque anni, definito ogni dettaglio. Ora Sartori e Di Vaio devono trovare un punto d’incontro con il Panathinaikos, che continua a chiedere venticinque milioni: proprio per questa linea rigida sul prezzo è sfumato nei giorni scorsi l’assalto dell’Ipswich, promosso in Premier.

INVESTIMENTO - Ioannidis piace anche in Olanda, è nei pensieri dell’Ajax e dell’Az Alkmaar, che in Grecia ha già realizzato un affare prendendo Pavlidis, corteggiato ora dal Benfica, dalla Fiorentina e nelle scorse settimane anche dal Bologna. È ambidestro, si fa apprezzare anche per gli assist e le sponde. È stato promosso da Sartori. Ha iniziato nel vivaio dell’Olympiakos Chalkidas e nel Levadiakos. Il Panathinaikos l’ha acquistato nell’estate del 2020 per sessantamila euro. Ora Ioannidis ha scelto il Bologna.