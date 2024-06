Duah, la favola della Svizzera

I suoi genitori sono ghanesi, ma è nato in Inghilterra, alla periferia di Londra, e ha trascorso la prima parte dell’infanzia nella terra della Premier League. Poi si è trasferito con la sua famiglia in Svizzera, vicino a Berna. Una vita in viaggio, quella del centravanti Kwadwo Duah, che ora gioca in Bulgaria con il Ludogorets e si sta facendo notare durante l’Europeo in Germania. Il ct Murat Yakin l’ha inserito a sorpresa nella lista dei convocati. L’ha fatto esordire in nazionale il 4 giugno nell’amichevole con l’Estonia e poi l’ha schierato tra i titolari nella prima sfida della fase a gironi contro l’Ungheria. E davanti alla nazionale di Marco Rossi, Duah ha messo la firma sulla vittoria (3-1) e ha collezionato voti da capoclasse nelle pagelle dei giornali svizzeri.