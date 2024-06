Dele-Bashiru, dalla scuola del City alle manovre della Lazio

IL MANCHESTER CITY - Ha anche il passaporto inglese. La Lazio lo segue da gennaio. Dele-Bashiru ha un contratto fino al 2026 e può liberarsi versando i sette milioni della clausola. E’ nato a Lagos il 6 febbraio del 2001. Ha fatto parte dell’Academy del Manchester City. Ha avuto come compagni Cole Palmer e Leroy Sané: adesso il primo gioca nel Chelsea e fa parte della nazionale di Southgate, mentre il secondo è uno dei gioielli del Bayern e della Germania di Nagelsmann. Ha conosciuto nel City anche Phil Foden, uno dei fenomeni di Pep Guardiola. Jolly di centrocampo: Dele-Bashiru può giocare anche nel ruolo di mediano e di trequartista. Forza atletica, un metro e 86, destro naturale, caratteristiche che ricordano quelle di Folorunsho, pronto a tornare al Napoli dopo l’ottima stagione nel Verona e la convocazione di Spalletti per l’Europeo.

LA TURCHIA - Nel 2020 ha lasciato il Manchester City per giocare in League One (serie C inglese) con lo Sheffield Wednesday: sei gol e cinque assist in ottantasei partite. Si è svincolato il 30 giugno del 2023 e ha firmato fino al 2026 con l’Hatayspor, che ha chiuso il campionato al quindicesimo posto, centrando la salvezza in rimonta: otto punti nelle ultime quattro giornate con il tecnico Özhan Pulat. Ha iniziato il campionato realizzando una doppietta al Pendikspor. Poi ha segnato all’Adana Demirspor, al Trabzonspor, al Samsunspor, all’Antayaspor, al Besiktas e al Rizespor. Mentre in Coppa ha trovato il gol contro il Sakaryaspor. Dele-Bashiru ha un fratello che si chiama Tom e gioca nel Watford della famiglia Pozzo: è un regista, ha 24 anni, due gol e due assist in trentacinque gare in Championship.