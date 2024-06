Kervin Andrade, dal Brasileirão alla Coppa America

DIECI GOL E 5 ASSIST - La Coppa America, cominciata nella notte tra giovedì e venerdì, con il 2-0 dell’Argentina al Canada, è diventata il punto di riferimento di tanti club stranieri alla ricerca del colpo giusto. Nel Venezuela c’è attesa intorno a Kervin Andrade, trequartista, diciannove anni, magie e invenzioni. Gioca in Brasile, il Fortaleza l’ha acquistato alla metà di luglio del 2023 per 600.000 dollari. E’ nato il 13 aprile del 2005. E’ cresciuto nel Deportivo La Guaira, a Caracas. Ha un fisico che ricorda quello del Papu Gomez: è alto un metro e 63. Tecnica pura, finte e velocità. Dall’inizio del 2024, tra coppe e campionati, può esibire numeri brillanti: dieci gol e cinque assist in ventiquattro partite.

THE GUARDIAN - In passato il giornale inglese The Guardian l’ha inserito nella lista dei sessanta talenti più promettenti. Ha debuttato nella prima squadra del Fortaleza il 20 gennaio del 2024 segnando subito contro l’Horizonte nel torneo statale Cearense: a lanciarlo è stato l’allenatore Juan Pablo Vojvoda. Non è l’unico tecnico che l’ha aiutato a imporsi: Kervin Andrade ha lavorato anche con Daniel Farias, Kike Garcia e Leo Porto.