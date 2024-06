Kevin, lo Shakhtar compra in Brasile

Lo Shakhtar ha sempre realizzato grandi affari in Brasile : da Douglas Costa a Willian , da Fernandinho a Fred . Investimenti che hanno prodotto meravigliose plusvalenze. Una politica manageriale che non ha cambiato indirizzo. E a gennaio, dopo una trattativa-lampo con il Palmeiras , il club ucraino si è assicurato un altro gioiello. Si chiama Kevin , è un’ala sinistra, è costato dodici milioni e ha scelto lo Shakhtar come trampolino di lancio. Repertorio completo: tre gol e quattro assist nel campionato ucraino, giocando appena 875 minuti.

I SUOI IDOLI - Ha firmato un contratto fino al 31 dicembre del 2028. L’obiettivo è sbarcare presto in Premier League oppure nella Liga. I suoi idoli? Vinicius Junior e Rodrygo. Kevin è un altro figlio di San Paolo. Finte e colpi magistrali: un metro e 76, ventuno anni, è nato il 4 gennaio del 2003. A livello giovanile era riuscito spesso a fare la differenza, prima nel Desportivo e poi nel Palmeiras, che lo aveva preso all’inizio del 2020.

LA COPINHA - L’anno scorso ha regalato spettacolo durante la Copinha, il torneo Under 20 più prestigioso in Brasile: cinque gol e cinque assist, aveva vinto il trofeo con la squadra allenata da Paulo Vitor battendo in finale per 2-1 l’America di Minas Gerais. Giocava in un tridente formato anche da Estevão, ala destra, classe 2007, soprannominato Messinho, e dal centravanti Ruan Ribeiro, che ora è stato ceduto in prestito al Paysandu, in serie B.