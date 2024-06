Gustavo Nunes, si muove il Manchester City

Nel Gremio lo allena Renato Portaluppi, che era arrivato nel 1988 alla Roma di Viola e Liedholm come un divo di Hollywood, scendendo da un elicottero nel centro sportivo di Trigoria: ora è uno dei tecnici più stimati in Brasile e ha sfiorato in passato la panchina della Seleçao. Gustavo Nunes è un’ala, stesso ruolo che ricopriva Renato: ha una varietà di colpi che può aiutarlo a cambiare direzione alla sua carriera. Ha diciotto anni, è nato a São Vicente do Sul il 20 novembre del 2005. Ha giocato sette partite nel Brasileirão e ha segnato un gol al Botafogo. Anche il suo ingresso in Coppa Libertadores ha rafforzato le certezze dei dirigenti del Tricolor sulla cilindrata di Gustavo Nunes: prima un assist nella sfida vinta per 1-0 contro l’Estudiantes di La Plata e poi la rete al The Strongest (4-0), partendo sempre dalla panchina.