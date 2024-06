Rodrigo Riquelme, la Roma chiama l’Atletico

LE MANOVRE - Il direttore sportivo Florent Ghisolfi sta cercando di trovare l’accordo con l’Atletico. Riquelme è una delle espressioni del vivaio dei colhoneros. E’ stimato da Diego Simeone: tre gol (all’Osasuna, all’Alaves e al Maiorca) e cinque assist in campionato. Trentotto partite, diciassette da titolare. Il ct De la Fuente l’ha già fatto debuttare in nazionale, ma non l’ha convocato per l’Europeo. L’idea della Roma è che abbia espresso finora solo in parte le sue potenzialità. Investimento che può garantire profitti anche in prospettiva.

LA DIREZIONE - Rodrigo Riquelme ha esordito nell’Atletico il primo settembre del 2019: 3-2 contro l’Eibar. Simeone l’ha aiutato a completarsi, a migliorare nella fase di copertura. Formative le esperienze in prestito prima - nel 2020 - al Bournemouth, che all’epoca militava in Championship, e poi - nel 2021 - al Mirandes, società della Segunda Division. Una tappa, quest’ultima, sotto la guida dei tecnici Lolo Escobar e Joseba Etxeberria, che si è rivelata fondamentale: trentanove partite, otto gol e dodici assist. Così come si è dimostrata molto utile l’esperienza vissuta, sempre in prestito, al Girona di Michel: trentaquattro partite, quattro gol e la decisione di Simeone di riportarlo a casa nella scorsa estate. Riquelme è nato a Madrid il 2 aprile del 2000. E’ alto un metro e 74. Ha un contratto fino al 2028. Ha iniziato a giocare nel Saragozza e nel Rayo Vallecano. A dieci ann si è legato ai colchoneros. Ha un fratello che si chiama Alejandro. I libri preferiti? Le biografie di Nelson Mandela e Kobe Bryant.