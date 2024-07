Nathan Zézé, l’Inter chiama il Nantes

Sfumato il colombiano Juan Cabal, preso dalla Juve per dieci milioni più due di bonus, l’Inter sta studiando nuove soluzioni per completare la difesa. Cerca un centrale mancino, abituato alla linea a tre: un’alternativa a Bastoni. Un profilo che rientri nella fascia degli under 23 e che rappresenti un’operazione low-cost. È stato proposto Renan, brasiliano dello Zenit. Ma non c’è mai stato un interesse concreto. Ora l’attenzione si è spostata su Nathan Zézé, diciannove anni, un metro e 90, quattordici partite in Ligue 1 con il Nantes, club in cui è cresciuto.