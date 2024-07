Dahl, i sondaggi della Premier e il sorpasso della Roma

Era stato seguito da Eddie Howe , tecnico del Newcastle , uno dei candidati alla panchina dell’ Inghilterra dopo le dimissioni di Southgate . Lo aveva studiato anche Paul Winstanley , direttore sportivo del Chelsea . Ma ora Samuel Dahl , terzino sinistro del Djurgandens , ventuno anni, si prepara a firmare con la Roma . Il ds Ghisolfi ha già trovato l’accordo con lo svedese, sta limando gli ultimi dettagli dell’affare. Dahl è atteso a Trigoria nel weekend per sostenere le visite mediche e cominciare ad allenarsi con De Rossi . Ha sfiorato la Premier , ora cerca il salto di qualità in Italia . Corsa, agilità, progressione, cross, un metro e 74: partecipa alla manovra, quattordici partite e due assist nell’ultimo campionato.

LA SVEZIA - Ha già debuttato in nazionale: il 12 gennaio del 2024 è stato schierato tra i titolari da Alexander Tengryd, ct ad interim, in occasione della partita vinta per 2-1 contro l’Estonia. Maglia numero 5, impatto positivo. Dal primo marzo la federazione svedese ha deciso di affidare la panchina a Jon Dahl Tomasson, danese, ex attaccante del Milan. Dahl è rimasto nel gruppo, è andato in panchina nei due impegni con la Danimarca e la Serbia. Spinge, offre una soluzione di gioco ai centrocampisti, è attento in marcatura. Ha cominciato nell’accademia del Västeras. Poi è passato all’Aik Solna e all’Örebro. Il Djurgandens l’ha acquistato nella scorsa estate. Quattro gli allenatori che hanno inciso di più sulla sua crescita: Axel Kjäll, Chstistian Järdler, Kim Bergstrand e Thomas Lagerlöf. Domani potrebbe giocare la sua ultima partita con il club di Stoccolma, impegnato nell’andata del preliminare di Conference League contro il Niedercorn.