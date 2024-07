Marchwinski e il blitz del Lecce

Può diventare una delle rivelazioni del prossimo campionato. Filip Marchwinski è la carta a sorpresa del Lecce , che continua a dimostrare come si possa impostare un mercato di qualità anche senza un budget extralarge. Mezzala o trequartista, ventidue anni, polacco: arriva dal Lech Poznan , è costato tre milioni e nell’ultima stagione ha garantito undici gol e sei assist in trentacinque partite. In un calcio divorato dai debiti, il Lecce rappresenta un modello a livello manageriale. Marchwinski è un’altra scoperta di Pantaleo Corvino : stile, eleganza, passo, tiro da fuori area, un numero dieci di ultima generazione, attento anche agli equilibri tattici.

L’OBIETTIVO - Vuole ripetere in serie A la scalata di Piotr Zielinski. Il Lecce ha cominciato a seguire i progressi di Marchwinski all’inizio del 2023: ora lo ritiene pronto per il salto. Ha anticipato i dirigenti del Brighton e dell’Aston Villa. Ha chiuso l’operazione evitando aste. Gotti aspettava un fantasista per completare il suo disegno tattico. L’idea è quella di schierare il polacco alle spalle di Krstovic, potendo contare sulla protezione davanti alla difesa di Pierret, francese, classe 2000, altra intuizione del club di Sticchi Damiani. Marchwinski è nato il 10 gennaio 2002 a Poznan, è cresciuto nel Lech. Si era distinto anche nel 2022-23: otto gol e quattro assist. Estro, strappi, ricchezza di contenuti, un metro e 88. In passato, quando non era ancora maggiorenne, l’Inter aveva provato a portarlo alla Pinetina. Anche l’Ajax lo aveva cercato. Ha iniziato a giocare da bambino nell’UKS Skorzewo, poi ha frequentato il centro sportivo del Kolejorz, in attesa di essere scoperto dal Lech. Adam Nawalka è il tecnico che l’ha lanciato.