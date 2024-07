Bobby Clarke e il nuovo Liverpool di Slot

L’unica novità del Liverpool, finora, è in panchina. Jürgen Klopp si è preso un anno di pausa, ha deciso di dedicarlo alla moglie Ulla e al figlio Marc. Ha salutato Anfield Road dopo otto trofei. Tre perle: Champions, Supercoppa Europea e Mondiale per club. L’attrazione è l’olandese Arne Slot, che aveva vinto nel 2023 il campionato con il Feyenoord. Zero acquisti, anche se il nuovo manager si aspetta qualche rinforzo. Calma piatta, in vista del debutto in Premier del 17 agosto sul campo del neopromosso Ipswich. In compenso la preparazione estiva e le prime amichevoli hanno regalato la vetrina a un altro ragazzo dell’Academy: Bobby Clarke, diciannove anni, inglese, mezzala o trequartista in base alle esigenze, ha impressionato Slot e i suoi più stretti collaboratori, dai vice Hulshoff e Heitinga al match analyst Spearitt.