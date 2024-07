Kevin Zenon e un maestro speciale: Mascherano

Kevin Zenon è salito sull’aereo per Parigi con l’Argentina olimpica, guidata da Javier Mascherano: è un centrocampista di qualità e sostanza, il Boca Juniors l’ha preso all’inizio di gennaio dall’Union Santa Fe per 3,2 milioni di dollari. L’Albiceleste ha solo un obiettivo: la corsa alla medaglia d’oro. I dirigenti dell’Afa sognano di chiudere il cerchio di un’estate meravigliosa, cominciata con il trionfo in Coppa America della nazionale di Lionel Scaloni, Angel Di Maria e Lautaro Martinez. Un gruppo, quello costruito da Mascherano, che comprende talenti e anche giocatori già di alto livello come Varela del Porto, Echeverri del River Plate (prenotato dal Manchester City), Lucas Beltran della Fiorentina, Ezequiel Fernandez del Boca Juniors e Santiago Castro del Bologna.