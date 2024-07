Millot e il fenomeno Stoccarda

Enzo Millot è uno dei segreti dello Stoccarda, secondo in Bundesliga nella scorsa stagione e qualificato in Champions. Gioca nel ruolo di mezzala, in Bundesliga sta creando le basi per una carriera di livello: geometrie, cambi di ritmo, un riferimento per l’allenatore Sebastian Hoeness, 42 anni, che era entrato anche nei piani del Bayern, prima che il club bavarese affidasse la panchina a Vincent Kompany. Millot è un altro dei tesori dello Stoccarda, che ha già ceduto in estate tre pezzi pregiati come l’attaccante Serhou Guirassy e il difensore centrale Waldemar Anton al Borussia Dortmund, oltre allo stopper giapponese Hiroki Ito al Bayern. Plusvalenze da sessantadue milioni. Ora potrebbe partire anche Millot, ventidue anni, trentuno gare e cinque gol in Bundesliga.