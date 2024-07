Jørgensen e il Chelsea degli under 23

Il Chelsea è il club europeo che investe di più sugli under 23: nella rosa di Maresca sono venticinque i giocatori che rientrano in questa fascia di età. Da Omari Kellyman , diciotto anni, preso all’inizio di luglio dall’ Aston Villa per 22,5 milioni, a Enzo Fernandez , campione del mondo con l’ Argentina , l’acquisto più oneroso nella storia dei Blues (121). E’ questa la politica aziendale del proprietario americano Todd Boehly , in netta contrapposizione con quella che aveva caratterizzato il periodo di Roman Abramovich , abituato a sfilare a Stamford Bridge con campioni già affermati, da Shevchenko a Koulibaly .

LA LISTA - Altra impronta, l’obiettivo è garantirsi un valore patrimoniale per il presente e per il futuro. Un lavoro di gruppo che vede in prima fila i direttori sportivi Paul Winstanley e Laurence Stewart con il responsabile dello scouting Joe Shields. Venticinque under 23: Kellyman, Guiu, Diego Moreira, Angelo, Deivid Washington, Lavia, Slonina, Chukwuemeka, Ugochuwku, Andrey Santos, Gilchrist, Veiga, Colwill, Malo Gusto, Casadei, Datro Fofana, Madueke, Palmer, Broja, Caicedo, Badiashile, Wesley Fofana, Mudryk e Fernandez.

IL DANESE - Ora il Chelsea sta portando a Londra anche Filip Jørgensen, uno dei portieri più promettenti a livello europeo: ventidue anni, un metro e 90, gioca in Liga con il Villarreal. E’ nato in Svezia, a Lomma, il 16 aprile del 2002, ma ha il passaporto danese: è il titolare della nazionale Under 21, è cresciuto con il mito di Peter e Kasper Schmeichel. Il Chelsea ha offerto 24,5 milioni di sterline, aspetta dal Villarreal la risposta definitiva. Segnali positivi, trattativa in chiusura. Maresca l’ha promosso: Jørgensen è pronto a giocarsi il posto con Robert Sanchez e Djordje Petrovic. Si è formato nel vivaio del Malmö. E’ arrivato in Spagna a quattordici anni: prima il Penya Arrabal, poi il Maiorca e nel 2015 il passaggio al Submarino Amarillo. Miguel Alvarez e Marcelino sono gli allenatori che gli hanno aperto la strada. Novantuno partite tra il gruppo dei big e la squadra B: 124 gol subiti, 23 clean sheet.