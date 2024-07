Milambo, la scoperta del Feyenoord

Il Feyenoord ha scelto un allenatore danese per sostituire Arne Slot , che ha firmato fino al 2027 con il Liverpool , pronto a pagare una penale da nove milioni più due di bonus al club di Rotterdam . L’erede è Brian Priske , 47 anni, che ha vinto un titolo con il Midtjylland e tre trofei con lo Sparta Praga . Accordo per tre stagioni, la promessa da parte del direttore tecnico Dennis Te Kloese di provare a rinviare le cessioni del centravanti Santiago Gimenez (49 gol in 86 partite) e della mezzala Quinten Timber , mentre potrebbero essere sacrificati il difensore David Hancko (piace all’ Atletico Madrid e al Liverpool ) e il trequartista Calvin Stengs , corteggiato nelle scorse settimane dalla Lazio e dal West Ham .

LE STRATEGIE - L’obiettivo è quello di inseguire il diciassettesimo “scudetto” in Eredivisie e di progettare un anno emozionante in Europa League, continuando a valorizzare il lavoro del settore giovanile. Durante il ritiro estivo l’attenzione si è concentrata su Antoni Milambo, un centrocampista che sembra pronto per il salto: mediano-regista, pressing, numeri da maratoneta. Ha diciannove anni, è nato a Rotterdam il 3 aprile del 2005, è tifoso del Feyenoord: dalla scuola-calcio alla Eredivisie sempre con la stessa maglia. È olandese, ha origini congolesi. Destro naturale, un metro e 79, contratto fino al 2027. È il capitano della nazionale Under 19 di Mischa Visser: tre presenze e tre gol. Durante la gestione di Arne Slot si è fatto conoscere: otto partite e una rete nella scorsa stagione contro il Vitesse. Slot lo schierava da falso trequartista nel 4-2-3-1. Milambo partiva alle spalle di Gimenez, ma rientrava spesso per aiutare Timber e Wieffer, ceduto all’inizio di luglio per trenta milioni al Brighton.