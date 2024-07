Lazaro e gli altri giovani del Palmeiras di Felipe Anderson

È cominciata in salita l’avventura di Felipe Anderson con il Palmeiras : la sconfitta per 1-0 contro il Botafogo , la vittoria per 2-0 sul Cruzeiro e la delusione di giovedì notte sul campo del Fluminense di Thiago Silva , un ko per 1-0 che ha fatto scivolare la squadra di Abel Ferreira al terzo posto. Il Brasileirão sta regalando colpi di scena: comanda il Botafogo a quota 40, il Flamengo è a 37, il Palmeiras insegue a 36, la sorpresa è il Fortaleza a 33, davanti al Cruzeiro e al San Paolo , che hanno 32 punti. L’ex laziale Felipe Anderson, maglia numero 9, viene impiegato sulla fascia sinistra nel 4-2-3-1. Deve ancora trovare la condizione, è stato presentato come il nuovo asso del gruppo da Abel Ferreira, che l’ha scelto dopo la partenza di Endrick (diciotto anni, ceduto al Real Madrid per sessanta milioni) e ha vinto due Coppe Libertadores con il Palmeiras.

LA CANTERA - Il club paulista è guidato dalla presidentessa Leila Pereira, laureata in legge, imprenditrice, eletta alla fine del 2021. La cantera del Verdão resta la grande fonte di ricchezza. Oltre a Estevão, classe 2007, ala destra, soprannominato Messinho, l’altro gioiello è Vitor Reis, difensore centrale, diciotto anni, un metro e 86, sei presenze e un gol al Corinthians nel Brasileirão. Abel Ferreira ha sempre valorizzato i talenti. Ora è il turno di Vitor Reis, un destro naturale che si adatta a giocare - in una linea a quattro - anche sul centro-sinistra. A volte viene preferito a Murilo e si muove accanto al capitano Gustavo Gomez, paraguaiano, ex Milan. In Brasile lo paragonano a Thiago Silva. In ascesa anche Lazaro, classe 2002, ala sinistra, un metro e 81, arrivato in febbraio dall’Almeria con la formula del prestito: è la prima alternativa a Felipe Anderson, ha segnato due gol in campionato contro il Cuiabá e il Criciuma. Scatto e fantasia.