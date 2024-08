Nico Paz, Fabregas vuole portarlo al Como

L’idea è di Cesc Fabregas: vuole convincere il Real Madrid a cedere in prestito Nico Paz, trequartista, diciannove anni, argentino, il nuovo diamante dei blancos. Il Como ha aperto la strada. Il carisma e la storia di Fabregas possono agevolare la trattativa. Nico gioca nel Castiglia, società gemella del Real: l’allenatore è Raul. E’ nato in Spagna, a Santa Cruz di Tenerife. E’ il figlio di Pablo Paz, ex difensore del Newell’s Old Boys, del Tenerife e della nazionale argentina. La prospettiva di fargli vivere un’esperienza in Italia piace a Nico e anche al Real. ?