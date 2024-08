Benjamin Dominguez, dal Gimnasia al blitz del Bologna

Un altro Dominguez per il Bologna: non ha legami di parentela con Nico, che il club di Saputo aveva scoperto nel Velez Sarsfield e venduto nella scorsa estate al Nottingham Forest, in Premier League. Sartori ha deciso di puntare su Benjamin Dominguez, vent’anni, ala sinistra, nove gol e cinque assist in ottantasei partite con il Gimnasia y Esgrima, società di La Plata. Trattativa in fase di chiusura: accordo sul prezzo (cinque milioni e mezzo), restano da limare pochi dettagli. Il Bologna lo aspetta a Casteldebole in questo weekend.