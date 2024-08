José Manuel Lopez, l’argentino che trascina il Palmeiras

Sono stati giorni elettrici per il Palmeiras , eliminato negli ottavi della Coppa Libertadores dal Botafogo . Polemiche nei confronti dell’arbitro Facundo Tello e del Var , dopo il gol del 3-2 annullato a Gustavo Gomez in pieno recupero che avrebbe portato la sfida ai calci i rigori. Un’onda proseguita sui social. Deluso e spiazzato anche il tecnico portoghese Abel Ferreira , che ha vinto due volte la Champions del Sudamerica con il club di San Paolo. Ora il Palmeiras si concentra sul Brasileirão . Ha ritrovato anche i lampi dell’ex laziale Felipe Anderson , che in undici partite ha segnato l’unico gol il 24 agosto contro il Cuiabá .

LA RIMONTA - Il Palmeiras è terzo in classifica, ha raccolto 44 punti in 24 partite, come il Flamengo. Insegue il Botafogo, a quota 47, e la rivelazione Fortaleza, che si trova in vetta, a 48. Nelle ultime quattro giornate ha ottenuto due vittorie e due pareggi: 1-1 con l’Internacional di Porto Alegre e il Flamengo, 2-1 al San Paolo e 5-0 al Cuiabá. Abel Ferreira progetta la rimonta: vuole diventare per la terza volta campione del Brasile e festeggiare l’undicesimo trofeo sulla panchina del Verdão. In questa scalata sta trovando l’aiuto di Estevão, diciassette anni, soprannominato Messinho, autore di sette gol nel Brasileirão, e di un centravanti argentino, José Manuel Lopez, classe 2000, ex Independiente e Lanus, sette reti in ventuno partite. Agile e potente, un metro e 90, Lopez è arrivato a San Paolo nell’estate del 2022 per nove milioni di dollari. Forte di testa, prezioso nelle sponde, cuce il gioco tra attacco e centrocampo, sta trovando un’ottima intesa con Estevão e Felipe Anderson. Ha segnato contro l’Atletico Mineiro, la Juventude, il Gremio, l’Atletico Goianiense, il Cruzeiro e ha realizzato una doppietta nel derby con il San Paolo. È nato il 6 dicembre del 2000 a San Lorenzo di Santa Fe, è mancino, ha un contratto che scade nel 2027. È la nuova carta del Palmeiras e di Abel Ferreira.