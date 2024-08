Ebimbe, il maratoneta della Bundesliga

IL PROFILO - Peso tattico, corsa, resistenza, un metro e 84: un pendolino che copre tutto il binario. Lavora in appoggio alle punte e in fase difensiva. Ebimbe ha un contratto fino al 2027. Ha giocato anche nel Dijon e nel Le Havre prima di scegliere la Germania. È nato a Stains, in Francia, il 21 novembre del 2000. Ha origini camerunesi. Può lasciare l’Eintracht in queste ultime ore di mercato. È un’idea per il Napoli: c’è stato un contatto. Il club tedesco apre alla cessione in prestito solo con obbligo di riscatto: c’è anche il via libera del tecnico Dino Toppmöller, che punta sul 4-2-3-1 e non l’ha convocato per la prima partita di campionato, persa 2-0 sul campo del Borussia Dortmund.