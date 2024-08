Vitik, lo Sparta Praga chiede 15 milioni al Bologna

CHAMPIONS - Vitik è nato il 21 gennaio del 2003 a Beroun, è alto un metro e 93, è un destro naturale. Sartori l’ha studiato anche durante i preliminari di Champions, in occasione delle partite con lo Shamrock Rovers, il Fotbal Club Steaua Bucurest e il Malmö. Lo Sparta, allenato da Lars Friis, si è qualificato per il super torneo. Nella gara d’andata in Svezia ha vinto 2-0: stesso risultato martedì sera a Praga. Vitik si è distinto, giocando sul centro-sinistra in una linea a tre. In passato è stato seguito dal Liverpool e dal Manchester United. Ha il contratto che scade nel 2026. Non l’ha ancora rinnovato. Il suo procuratore è David Nehoda.