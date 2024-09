Kairinen, l’altro tesoro dello Sparta Praga

Durante il mercato, davanti a un’offerta di quindici milioni di sterline dell’ Aston Villa , lo Sparta Praga ha avuto la forza di tenere il difensore centrale Martin Vitik , ventuno anni, pilastro della nazionale ceca. Stesso muro trovato dal Bologna , che aveva provato a inserirsi dopo la trattativa saltata per Logan Costa (passato dal Tolosa al Villarreal ), prima che Sartori spostasse l’attenzione su Casale , arrivato in prestito dalla Lazio .

I BONUS - I soldi garantiti dalla qualificazione alla Champions hanno contribuito a modificare le strategie dello Sparta Praga, che ha esordito nel supertorneo battendo 3-0 il Salisburgo. Tutto in cinquantotto minuti: il gol di Kairinen, il raddoppio del centravanti nigeriano Olatunij e la perla finale dell’albanese Laci. Una partita perfetta, quella studiata dal tecnico danese Lars Friis, che si è presentato con un 3-4-3. A prendersi la vetrina è stato subito Kaan Kairinen, mediano-regista, venticinque anni, finlandese, maglia numero 6, pressing e visione di gioco, ritmo e geometrie. È mancino, lo Sparta Praga l’ha acquistato all’inizio del 2023 dal Lillestrøm per un milione e mezzo. È nato il 22 dicembre del 1998 a Kaarina, è alto un metro e 85, ha un contratto fino al 2028. Ha cominciato a giocare in Finlandia con l’Inter Turku. Nel 2016 è stato scoperto dai dirigenti del Midtjylland. Ha giocato anche nello Skive e nell’Helsinki. Era stato seguito dell’Ajax. Ora la Champions è il grande bivio della sua carriera.