Bynoe-Gittens e gli inglesi magici del Borussia Dortmund

Il Borussia Dortmund ha creato una delle migliori strutture di scouting a livello europeo. In Inghilterra ha sempre realizzato ottimi affari, cercando talenti anche nei settori giovanili. Il primo è stato Jadon Sancho , scoperto dal club tedesco nel Manchester City e ceduto nel 2021 allo United per ottantacinque milioni. Intuizioni e plusvalenze. L’altro capolavoro è stato Jude Bellingham , che il direttore generale Carsten Cramer era andato prendere nel 2020 negli uffici del Birmingham , dopo quarantuno partite e quattro gol in Championship . ?Un blitz che ha fruttato 113 milioni: i soldi versati dal Real Madrid .

LA NUOVA STRADA - Ora il Borussia Dortmund sta valorizzando un altro inglese che può diventare un assegno in bianco. Jamie Bynoe-Gittens ha cominciato la stagione da protagonista: vent’anni, londinese, ala sinistra, tre partite e due gol in Bundesliga, una doppietta in Champions contro il Bruges. Dribbling, fantasia, un metro e 77, cambi di marcia e di direzione, la capacità di giocare nel 4-3-3 e nel 4-2-3-1. Si è guadagnato subito la stima del nuovo allenatore Nuri Sahin, che in estate è stato scelto dal Borussia Dortmund dopo il divorzio con Edin Terzic.



TRENTA MILIONI - Bynoe-Gittens è cresciuto nel vivaio del Reading e del Manchester City. Nell’estate del 2020 è volato in Germania, ha firmato a parametro zero. Ora vale trenta milioni. È nato a Londra l’8 agosto del 2004, la sua famiglia ha origini caraibiche (Barbados). Ha un contratto fino al 2028, non ha ancora debuttato nella nazionale inglese, guidata dal ct Lee Carsley dopo le dimissioni presentate da Gareth Southgate alla fine dell’Europeo.