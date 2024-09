Aséko-Nkili e il Bayern da record di Kompany

6 VITTORIE E 29 GOL - In tre mesi, con grande personalità, Kompany ha saputo portarsi dalla sua parte anche chi lo aveva accolto con diffidenza. Nella storia del Bayern, nessun allenatore nuovo si era presentato vincendo le prime sei partite: cinque in Bundesliga e una in Champions. Applausi e ventinove gol. Kompany appartiene all’università di Guardiola: è attento ai giovani. Ogni tanto, durante la settimana, sta provando in allenamento il terzino sinistro Adam Aznou, classe 2006, marocchino, e un centrocampista di diciotto anni, Noël Aséko-Nkili, mediano-regista, un metro e 78, nato a Berlino, nazionale Under 20.



LA STORIA - Energia e resistenza. Aséko-Nkili gioca nella seconda squadra del Bayern, che partecipa alla Regionalliga e viene allenata da Holger Seitz. La sua famiglia è emigrata in Germania dalla Guinea Equatoriale. Ha un contratto fino al 2026, l’ha prolungato alla metà di maggio. Kompany si prepara a farlo debuttare. Aséko-Nkili è un centrocampista moderno e completo: costruisce la manovra e fa filtro davanti alla difesa. Tra i suoi modelli c’è Kanté.