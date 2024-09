Conrad Harder e il nuovo tridente dello Sporting Lisbona

I tifosi dello Sporting Lisbona hanno contato gli ultimi minuti del mercato pregando che Viktor Gyökeres, svedese, ventisei anni, 54 gol in 58 partite, non salisse su qualche aereo per la Premier League. Alla fine, nonostante il pressing dell’Arsenal e del Tottenham, il centravanti è rimasto allo stadio José Alvalade. E si è presentato in campionato segnando dieci gol in sei giornate.