Sebastian Nanasi, l’affare dello Strasburgo

È costato undici milioni. Lo Strasburgo l’ha scoperto in Svezia, nel Malmö, anticipando la concorrenza dell’Ajax e del Psv Eindhoven. Sebastian Nanasi si è presentato in Ligue 1 garantendo subito un impatto decisivo: quattro partite e tre gol contro l’Olympique Lione, l’Angers e il Lille. È un esterno di centrocampo, ha ventidue anni, è mancino. Può essere impiegato anche nel ruolo di ala nel 4-2-3-1 e nel 4-3-3. Versatile, rapido, un metro e 78. Ordinato, attento agli equilibri, brillante in fase di inserimento: è diventato una pedina fondamentale negli schemi del tecnico inglese Liam Rosenior.