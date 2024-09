Tyler Dibling, il golden boy del Southampton

L’OBIETTIVO - Il Southampton è appena risalito in Premier. Punta alla salvezza. Ma l’inizio di stagione non è stato semplice: solo un punto in cinque giornate. Dibling può essere impiegato anche da centrocampista esterno: tampona e riparte. Scatto, progressione, personalità. Si è fatto ammirare in Coppa di Lega, inventando due assist nella sfida vinta per 5-3 sul campo del Cardiff. Un torneo che sta regalando emozioni ai tifosi dei Saints, capaci di eliminare anche l’Everton ai calci di rigore. Dibling ha il contratto in scadenza: il prossimo 30 giugno può svincolarsi. Il Southampton sta lavorando al rinnovo, ma gli ostacoli non mancano, perché Aston Villa e Tottenham seguono con interesse il golden boy, che è nato il 17 febbraio del 2006 e si sta facendo largo nella nazionale inglese Under 19, diretta da Will Antwi.