Leweling, la carta nuova della Germania

IL DISEGNO - Nagelsmann sta ricostruendo la Germania in vista del Mondiale. Baumann in porta, Kimmich e Mittelstädst sulle fascia, Rüdiger in coppia con Schlotterbeck. Doppio mediano: Pavlovic e Stiller. Gnabry, Wirtz e Leweling trequartisti nel 4-2-3-1, alle spalle di Kleindienst, cinque gol in sette partite di Bundesliga, centravanti del Borussia Mönchengladbach. Leweling è uno dei gioielli dello Stoccarda, arrivato secondo in campionato nella scorsa stagione. Quattro reti e sette assist, una spinta decisiva per la scalata della squadra di Hoeness. Contratto fino al 2028, costa intorno ai quindici milioni, in estate era entrato nei piani del Bayern, prima che il club bavarese sbloccasse la trattativa con il Crystal Palace per Michael Olise.