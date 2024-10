Ueda, il giapponese che ha studiato Eto’o e Pippo Inzaghi

La partenza in Champions era stata da incubo: 0-4, al De Kuip, contro il Bayer Leverkusen. Un impatto traumatico per il Feyenoord e il nuovo allenatore Brian Priske, danese, scelto dai dirigenti al posto di Arne Slot, diventato l’erede di Jürgen Klopp sulla panchina del Liverpool. Ma poi la musica è cambiata, perché gli olandesi hanno vinto 3-2 in casa del Girona e mercoledì sera hanno dominato a Lisbona contro il Benfica: 3-1, doppietta di Antoni Milambo, diciannove anni, mediano, promosso titolare dopo la cessione di Mats Wieffer al Brighton, e gol di Ayase Ueda. Il giapponese ha sostituito il messicano Santiago Gimenez, fuori per infortunio. A Rotterdam è arrivato nell’estate del 2023. Giocava in Belgio, nel Cercle Bruges. Cinque gol nello scorso campionato.