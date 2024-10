Thiago Fernandez e il sondaggio della Lazio

Thiago Fernandez può diventare la nuova attrazione del campionato argentino. Ha vent’anni, è un’ala sinistra, gioca nel Velez Sarsfield: è cresciuto in casa, è un prodotto del vivaio, la sua casa è sempre stata “El Fortin”, lo stadio José Amalfitani. Ha spinto la squadra di Gustavo Quinteros al primo posto in Superliga: trentasette punti in diciotto partite, +3 sull’Huracan e +6 sul Talleres. Il River Plate è nono, a quota 26. Il Boca Juniors è sedicesimo, ha 24 punti.