Moleiro, il Las Palmas apre l’asta

Ha trascorso l’infanzia davanti al mare delle Canarie , a Santa Cruz di Tenerife, come Nico Paz , che ha scelto però la maglia della nazionale argentina, rispettando la storia di suo padre Pablo , ex difensore centrale quando il ct era Daniel Passarella . Anche il ruolo è lo stesso: Alberto Moleiro è un trequartista. Ha ventuno anni e gioca nel Las Palmas . Fisico alla David Silva , che ha fatto la storia della Spagna e del Manchester City . Moleiro ha un repertorio ricco: finte, passaggi filtranti, blitz in area, dieci partite e quattro gol in campionato. Maglia numero 10. Ha il contratto che scade nel 2026.

ORIGINI CUBANE - Ha fatto parte della nazionale spagnola Under 21. Suo padre, Alfredo, ha origini cubane: era il medico del Tenerife. I giornalisti che seguono il Las Palmas l’hanno paragonato anche a Pedri: un metro e 71, velocità di gambe e di pensiero. Piace al Liverpool. L’Inter ha monitorato. Ha un clausola da sessanta milioni. Ha iniziato a giocare nella scuola calcio del Sobradillo. E nel 2019 è stato scoperto dal Las Palmas. L’anno scorso ha recitato un ruolo determinante per la salvezza della squadra: tre gol e tre assist. Ora vuole aiutare l’allenatore Diego Martinez a blindare il posto nella Liga. Dopo un avvio faticoso (tre pareggi e sei sconfitte), lunedì il Las Palmas ha conquistato la prima vittoria. Colpo in casa del Valencia: 2-3. Moleiro ha messo il timbro, proprio come era riuscito a fare in occasione dell’1-1 con il Real Madrid. Sabato è arrivata un’altra gioia: 1-0 al Girona.