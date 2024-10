Thierno Barry, un affare da 14 milioni

Il Villarreal ha sistemato spesso i suoi conti grazie alla cessione degli attaccanti. Da Diego Forlan a Cedric Bakambu, da Nicolas Jackson ad Alexander Sørloth, passato in estate all’Atletico Madrid in cambio di trentadue milioni. Ora la scommessa si chiama Thierno Barry, francese, origini guineane, ventidue anni, scoperto in estate nel Basilea. Aveva cominciato la stagione in Svizzera segnando cinque gol in tre partite di campionato e aveva esordito in coppa con una tripletta. Il tecnico Marcelino sta lavorando sulla sua crescita. Gli chiede corsa e sacrificio in fase di pressing, un aiuto costante anche in copertura. Barry è costato quattordici milioni. Ha dovuto raccogliere l’eredità di Sørloth, autore di ventitré gol, vice-capocannoniere della Liga alle spalle di Dovbyk, a segno 24 volte con il Girona e volato poi alla Roma.