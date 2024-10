Carranza e il blitz del Feyenoord

Il suo sogno? Diventare un delantero, un centravanti, come Batistuta e Crespo . A Oncativo , un piccolo paese argentino, in provincia di Cordoba , Julian Carranza ha cominciato a fare progetti. Ma ha trovato le emozioni lontano da casa, all’estero. Ha trascorso un breve periodo trascorso nel Banfield : applausi e undici gol. Ha giocato due partite nella Selección Under 17 di Fernando Batista . Il ricordo più bello? La rete alla Colombia . Nel 2019 ha preso un aereo per gli Stati Uniti . Tre anni a Miami per giocare nell’ Inter , che ora somiglia tanto al vecchio Barcellona : dall’imperatore Leo Messi fino a Luis Suarez , Sergio Busquets , Jordi Alba e al tecnico Gerardo “Tata” Martino .

PHILADELPHIA - In America si è costruito un nome. Crescita a tappe, lenta e faticosa. Poco spazio e tre gol a Miami, in attesa di conoscere la popolarità nel Philadelphia Union: quarantatré reti e venti assist. Merito anche di un allenatore americano, Jim Curtin, pronto a scommettere sulle potenzialità di Carranza, che a luglio si è svincolato a parametro zero e ha firmato un contratto per quattro stagioni, fino al 2028, con il Feyenoord, dove ha conquistato la stima del tecnico danese Brian Priske. Ha ventiquattro anni, è alto un metro e 82, è un destro naturale. Ha antenati italiani. Ha ottenuto il doppio passaporto. A Rotterdam è la riserva di Santiago Gimenez, messicano, classe 2001, 53 gol in 93 partite, che vale quaranta milioni. Carranza ha giocato 117 minuti in Eredivisie e 34 in Champions. Sette presenze totali e due gol al Go Ahead Eagles e all’Utrecht. Il suo procuratore è Hernan Berman.