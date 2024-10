Casadó, che tandem con Pedri

Con il suo dinamismo ha messo in crisi Valverde e Tchouameni. Pressing, geometrie, tackle. Marc Casadó è un altro dono della cantera del Barcellona, che sabato sera ha chiuso il Real Madrid in un recinto e l’ha battuto 4-0 al Bernabeu. Terza partita da titolare in questo campionato, Hansi Flick l’ha schierato accanto a Pedri nel 4-2-3-1, dietro una batteria di trequartisti formata da Yamal, Fermin Lopez e Raphinha. Musica per Lewandowski, grande protagonista con una doppietta.