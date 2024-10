Bitshiabu e la gioielleria del Lipsia

Primo posto in Bundesliga: 20 punti, gli stessi del Bayern. Il Lipsia è ancora imbattuto in campionato, come la squadra di Kane e Musiala. Dopo due Coppe e una Supercoppa di Germania, il club controllato da Red Bull vuole provare a ripetere l’ultimo capolavoro del Bayer Leverkusen di Xabi Alonso, pronto a interrompere l’egemonia del Bayern, undici titoli consecutivi tra il 2013 e il 2023. Nonostante la cessione in estate del suo artista, Dani Olmo, passato al Barcellona per sessanta milioni, bonus compresi, il Lipsia si sta divertendo. E’ guidato da Marco Rose, che si è formato nel circuito manageriale di Red Bull. La squadra gioca a memoria. Un 4-4-2 di base che in fase d’attacco si trasforma in 4-2-4. Gulacsi in porta. Geertruida e Henrichs sulle fasce. Il capitano Orban al centro della difesa, accanto a Lukeba. Doppio mediano: Haidara e Kampl. Gli esterni sono Xavi Simons e Baumgartner. Openda e Sesko in attacco. Tanti talenti. Una cilindrata che alimenta i desideri dei tifosi del Lipsia, splendido protagonista in Germania, ma ultimo in Champions, dove ha rimediato tre sconfitte di fila.