Geovany Quenda, il prezzo è di 100 milioni

Messaggio ai naviganti: nel suo contratto è stata inserita una clausola da cento milioni, la stessa somma che lo Sporting Lisbona pretende per liberare il centravanti svedese Viktor Gyökeres, 66 gol in 68 partite con la maglia dei Leões. Il presidente Frederico Varandas ha chiuso in cassaforte il futuro di Geovany Quenda, che è cresciuto in casa e può diventare un’altra magica plusvalenza, nel pieno rispetto della politica manageriale dello Sporting: Paulo Sousa, Figo, Nani, Cristiano Ronaldo, Leão, Bruno Fernandes, Nuno Mendes e Matheus Nunes, in ordine temporale.