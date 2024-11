Amoura, il mago degli assist: 5 in Bundesliga

La Bundesliga sta scoprendo Mohamed Amoura , algerino, ventiquattro anni, falso 9 o ala sinistra. Gioca nel Wolsfburg , che l’ha preso in prestito fino a giugno dall’ Union Saint-Gilloise . Operazione da tre milioni, ma il club tedesco si è garantito la possibilità di acquistarlo a titolo definitivo. Il Wolfsburg ha un’opzione, deve decidere se esercitarla. Dopo Omar Marmousch , 11 gol e 7 assist, egiziano dell’ Eintracht Francoforte , Amoura è il giocatore che incide di più in fase di rifinitura: ha costruito cinque reti, lavorando sempre in funzione dei compagni.

MAHREZ E GOUIRI - Un attaccante atipico, cresciuto nel Setif e portato in Europa nel 2021 dal Lugano. Sponde e inventiva, la capacità di trovare spesso il corridoio giusto per mandare a segno i centravanti Jonas Wind e Tiago Tomas. Amoura ha colpi da trequartista: è nato a Tahir il 9 maggio del 2000, con Mahrez e Gouiri è uno dei pezzi pregiati della nazionale algerina, guidata da Vladimir Petkovic, ex tecnico della Lazio ed ex ct della Svizzera. Estro e agilità, un metro e 70, in campionato ha realizzato due gol (allo Stoccarda e all’Augsburg). Il tecnico austriaco Ralph Hasenhüttl, che aveva svolto in passato un buon lavoro sulla panchina del Southampton, lo utilizza nel 4-2-3-1 come attaccante esterno. Lo schiera sulla fascia sinistra. Amoura indossa la maglia numero 9, ma ha un repertorio da fantasista. Nel Wolfsburg c’è anche un po’ di Serie A: Denis Vavro (Lazio), Joakim Maehle (Atalanta) e Mattias Svanberg (Bologna).