Devenny, la favola dell’irlandese nel Crystal Palace

Oliver Glasner, l’allenatore austriaco del Crystal Palace, l’ha visto giocare nella squadra Under 21 dei “Glaziers”, guidata da Darren Powell. Era in tribuna: l’ha studiato e ha deciso di farlo esordire in Premier League. La vita di Justin Devenny è cambiata nello spazio di quattordici giorni: il 9 novembre è andato in campo contro il Fulham e sabato 23 ha segnato all’Aston Villa, prossimo avversario della Juve in Champions. Match, quello a Birmingham, terminato 2-2.