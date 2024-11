Moreno e la rimonta super del Palmeiras

C’è stato l’aggancio. Il Palmeiras è tornato in testa alla classifica: quota 70, come il Botafogo, che ha pareggiato (1-1) con il Vitoria di Bahia e rischia di perdere il titolo sul filo di lana proprio come era avvenuto l’anno scorso. Trentadue punti nelle ultime tredici giornate: la squadra di Abel Ferreira, portoghese, può vincere per la terza volta di fila il Brasileirão. La grande attrazione è Estevão, classe 2007, ala destra, dodici gol e nove assist, già prenotato dal Chelsea per la prossima stagione: arriverà a Londra in estate, è costato trentaquattro milioni di sterline. Ha già giocato quattro partite nella Seleçao, è il capocannoniere del Palmeiras davanti a Raphael Veiga, trequartista, undici reti, e al centravanti argentino José Manuel Lopez, a segno dieci volte.